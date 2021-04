Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie von Berlin, Brandenburg und Sachsen soll es weiter 24-stündige Warnstreiks geben. Der Vorstand der Industriegewerkschaft Metall genehmigte am späten Donnerstagabend die Arbeitskampfmaßnahmen, bei denen den Teilnehmern Streikgeld zusteht. Mit den Streiks soll der Forderung nach einer Angleichung der Arbeitsbedingungen in Ost und West Nachdruck verliehen werden.