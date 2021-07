Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor schwerem Gewitter in Teilen von Sachsen herausgegeben. Wie der DWD mitteilte, gilt dabei am Sonntagnachmittag für den den Erzgebirgskreis, den Vogtlandskreis sowie die Kreise Zwickau, Mittelsachsen, Meißen, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Bautzen und Görlitz die Warnstufe 3 von 4. In den anderen Regionen wurde die Warnstufe auf 2 gesetzt. Dazu gehören die Städte Dresden und Chemnitz.