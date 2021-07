Bei schweren Unwettern ist am Sonntagabend in Weißwasser ein Mann ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei auf Nachfrage von MDR SACHSEN mit. Gegen 18:15 Uhr wollte der Mann demach in einer Kleingartenanlage am Halbendorfer Weg seinen Keller auspumpen und erlitt dabei einen Stromschlag. Der Notarzt konnte nur den Tod des Mannes feststellen.



Die Rettungsleitzentrale in Hoyerswerda registrierte am Abend 81 Einsätze im Raum Weißwasser, vor allem wegen überfluteter Straßen und vollgelaufener Keller. Am Montagmorgen gab es zunächst an keinen Kontrollpegeln an sächsischen Flüssen erhöhte Wasserstände.