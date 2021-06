Bereits in den vergangenen Tagen haben heftige Gewitter für Schäden in Sachsen gesorgt. So liefen Keller und Tiefgaragen voll, Schlamm wurde von Feldern in Ortschaften geschwemmt, wie in Weißbach im Landkreis Zwickau. Im Zwickauer Stadtteil Crossen wurde das Freibad durch Schlamm verdreckt und das Robert-Schumann-Haus teilweise unter Wasser gesetzt. In Leipzig gab es Schäden in Schulgebäuden. In Unterführungen blieben Autos im tiefen Wasser stecken.



In den nächsten Tagen soll sich laut Wetterdienst trockenere Luft durchsetzen, womit das Gewitterrisiko sinkt.