Am Montag sollen die sommerlichen Temperaturen nach Vorhersage des DWD weiter anhalten. Am Dienstag und Mittwoch soll es den Wetterexperten zufolge dann wieder etwas kälter werden. So werden am Dienstag einige Wolken und auch Schauer erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 20 Grad, im Bergland bei bis zu 15 Grad. Am Mittwoch dann ein Wechsel aus Sonne und Wolken bei Temperaturen bis 18 Grad.