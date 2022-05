Die Menschen in Sachsen müssen sich im Verlauf des Abends auf schwere Gewitter, Starkregen und Sturmböen einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind weite Teile des Freistaats betroffen. Nachdem kurz nach 18 Uhr zunächst vor extremen Gewittern (Warnstufe 4 von 4) gewarnt wurde, hat der DWD die Warnung inzwischen auf schwere Gewitter (Warnstufe 3 von4) herabgestuft. Diese werden den Angaben zufolge bis 20:30 Uhr im Norden von Nordsachsen und in der Stadt Leipzig sowie bis 21 Uhr im Erzgebirgskreis sowie im Vogtland erwartet.

Begleitet wird das Gewitter von heftigen Regenfällen. Daher kann es zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtlichen Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen kommen. Auch Erdrutsche sind nicht auszuschließen. Der Wetterdienst mahnt alle Bürgerinnen und Bürger, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Warnstufe 2 von 4 gilt von 19 bis voraussichtlich 20 Uhr im Kreis Meißen, im Kreis Leipzig, im Tiefland von Mittelsachsen, in der Stadt Chemnitz und in Nordsachsen, teilte der DWD mit. In den genannten Gebieten besteht durch Blitzschlag Lebensgefahr. Haus oder Wohnung sollten daher nicht verlassen werden. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.