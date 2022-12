In Sachsen ist das befürchtete Verkehrschaos aufgrund von Glatteis bis zum Abend ausgeblieben. "Ich bin überrascht, aber es gab kaum Unfälle wegen Glätte. Möglicherweise wurden die Straßen im Vorfeld ausreichend gesalzen", sagte ein Sprecher des Sächsischen Verkehrswarndienstes der Polizei.



Am frühen Morgen hatte sich der Warndienst noch auf ein Verkehrschaos vorbereitet, weil Regen die gefrorenen Straßen in Eisbahnen zu verwandeln drohte. Der Deutsche Wetterdienst warnt aber weiterhin vor Glättegefahr vom Vogtland bis ins Lausitzer Bergland. Dort gibt es auch noch Behinderungen. "In dem Dreieck Leipzig, Chemnitz, Dresden liegen die Bodentemperaturen bereits im Plusbereich. Lediglich auf den kleineren Straßen könnte sich noch Glatteis bilden", sagte der Meteorologe Florian Engelmann. Auch Fußwege können überall noch glatt sein.

Schneeverwehungen auf B171 bremsen Lastwagen aus

Auf der Bundesstraße 171 bei Hennersdorf im Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge seien bis zum Mittag mehrere Lastwagen aufgrund von Schneeverwehungen steckengeblieben.



Am Morgen war ein Zug der Länderbahn bei Neukirch (Landkreis Bautzen) gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Der Lokführer sei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte eine Sprecherin der Länderbahn mit. Der Baum war wegen Sturm in Verbindung mit Schnee umgestürzt und hatte die Gleise blockiert. Die Reisenden kamen nach Angaben der Sprecherin mit dem Schrecken davon.

Unfälle gehen mit Blechschäden glimpflich aus

Nach Angaben der Polizeidirektionen gab es zwar vereinzelt witterungsbedingte Unfälle, dabei blieb es aber meist bei Blechschäden. Auch die Busse und Bahnen fuhren in Sachsen nach Angaben der Verkehrsbetriebe weitgehend störungsfrei. Die Deutsche Bahn hatte am Montagmorgen vorübergehend die Höchstgeschwindigkeit der Züge abgesenkt.



An den Flughäfen Dresden und Leipzig/Halle sind bis in den Montagabend noch Inlandsflüge aus Frankfurt und München gestrichen. Ein Flughafensprecher sagte MDR SACHSEN, das liege aber nicht am Zustand der Pisten und Vorfelder in Mitteldeutschland.