In der Nacht zum Sonntag war es laut DWD in Sachsen noch einmal knackig kalt. In Marienberg-Kühnhaide war es mit minus 27,5 Grad wieder mal extrem kalt. Minus 18,7 Grad wurden in Dippoldiswalde südlich von Dresden gemessen, in Plauen im Vogtland sanken die Werte auf minus 15 Grad. Und auch im Tiefland in Leipzig gab es mit minus 12 Grad noch einmal strengen Frost.



Mit dem winterlichen Wetter wird es in den nächsten Tagen erstmal wieder vorbei sein. Die Meteorologen sagen bis Weihnachten deutliche Plusgrade voraus. Dazu kann auch es immer wieder regnen.