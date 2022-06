Die sächsische Sozialministerin Petra Köpping (SPD) wurde einst von einem Pfarrer überredet, in die Politik zu gehen. "Wenn jemand Politik machen kann, dann du", habe er gesagt, verriet Köpping der Initiative "Wir sind der Osten". Als Landrätin im Landkreis Leipzig war Köpping eine von nur fünf weiblichen Landkreis-Chefinnen in Sachsen seit der Wiedervereinigung 1990. Die aktuelle Gesundheitsministerin in Sachsen, Petra Köpping (SPD), arbeitete mehrere Jahre als Bürgermeisterin und Landrätin im Landkreis Leipzig. Bildrechte: dpa

Geht es nach der sächsischen Gleichstellungsministerin Katja Meier soll Köppings Karriere keine Ausnahme bleiben. Seit Mai 2021 tüfteln unter Meiers Vorsitz 13 Personen (elf Frauen und zwei Männer) mit Praxiserfahrung in Politik, Verwaltung, Forschung und Verbänden an Ideen für eine Verbesserung. Unter dem etwas sperrigen Namen "Fachkommission zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen in Wahlämtern" will die Kommission "Zugangshürden abbauen und Aufklärungsarbeit leisten", berichtet Meiers Ministerium.

In der Politik gehen Sitzungen oft bis spät in die Nacht. Das hat die Fachkommission auf dem Schirm. Sie schlägt vor, "Sitzungen familienfreundlicher und geschlechtergerechter" zu gestalten. Das Maßnahmenpaket enthält auch rechtliche Prüfungen, beispielsweise für eine Vertretung von weiblichen Landtagsabgeordneten in Mutterschutz und Elternzeit. Zudem sollen Frauen und Mädchen für die Politik interessiert werden und Hilfe bei der Vernetzung untereinander bekommen.

Die Situation hat sich seit Köppings Anfängen kaum verändert. Derzeit gibt es keine einzige Landrätin in den zehn Kreisen des Freistaats. Bei den aktuellen Landratswahlen bewarben sich fünf Frauen, davon ist noch eine im Landkreis Zwickau im zweiten Wahlgang am 3. Juni im Rennen. Auch die Rathäuser in Gemeinden und Städten tickten selten weiblich an der Spitze.

Das Interesse und die Bereitschaft zum Engagement sind vorhanden, woran es scheitert sind die Strukturen und die Rahmenbedingungen. Katja Meier (Bündnis 90/Die Grünen) Sächsische Ministerin für Gleichstellung

Gleichstellungsministerin Katja Meier (B90'/Die Grünen) will mehr Frauen an die Spitze von Rathäusern und Landratsämtern bringen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut Katja Meier liegt es nicht am fehlenden Engagement von Frauen. Eher würden Frauen, die meist eine Familie mit Kindern betreuten, durch Strukturen ausgebremst. Meier sieht den Maßnahmenkatalog daher als "ersten Schritt". Seine Empfehlungen sollen Vereine, Verbände, Zivilgesellschaft, Verwaltung sowie Parteien umsetzen. Laut Meier wird durch den Katalog eines der oberen Ziele des Koalitionsvertrages der regierenden CDU, SPD und Grüne umgesetzt: Eine "gleichberechtigte Vertretung" von Frauen und Männern in Parlamenten und Räten zu erreichen.