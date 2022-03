Was ist Glück? Und warum sind Suchtmittel kein Weg zum Glück? Diese Fragen werden in einem "Glückbus" gestellt, der derzeit in Sachsen unterwegs ist. Der bunte Doppeldecker-Bus ist eine rollende Ausstellung zur Suchtprävention. Er richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahre, wie Projektsprecherin Anne Kretschmar von der Fach- und Koordinierungsstelle Suchtprävention Sachsen sagte.

Bildrechte: SLfG