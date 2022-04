Ein Fahrzeug von Google StreetView steht an der Kreuzung Dürerstraße Ecke Fetscherstraße Bildrechte: MDR/Wiebke Müller

Mit ihrer himmelblauen Farbe und einer Rundum-Kamera auf dem Autodach fallen sie im Straßenbild auf: Die Kamera-Fahrzeuge des Suchmaschinen-Giganten Google. Bereits 2021 kündigte die deutsche Niederlassung des Internetkonzerns an, dass ihre Kamera-Fahrzeuge noch bis September 2022 durch die Bundesrepublik fahren. Am Dienstag wurde ein Google Streetview-Fahrzeug auch in Dresden entdeckt. Auf Anfrage von MDR SACHSEN bestätigt Google Deutschland den Einsatz von Kamera-Fahrzeugen auch in Sachsen. Sie seien zur Verbesserung des digitalen Kartendienstes "Google Maps" unterwegs.