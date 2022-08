In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat es in Sachsen 4.378 Stafanzeigen wegen Graffiti gegeben. Die meisten Anzeigen gab es demnach mit 1.768 Anzeigen in Leipzig, gefolgt von Dresden mit 1.081. Die Zahlen gehen aus der am Donnerstag veröffentlichten Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervor. Nur rund 14 Prozent oder 615 Taten wurden demnach aufgeklärt. Dabei hatte die Dresdner Polizei (16,7 Prozent oder 181 Fälle) die höchste Quote. In Leipzig sind es 11,9 Prozent und 210 Fälle.