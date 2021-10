Das Landesamt für Verfassungsschutz in Sachsen warnt alle Bürgerinnen und Bürger davor, sich an Grenzaktionen von rechtsextremen Parteien wie "Der Dritte Weg" oder den "Freien Sachsen" zu beteiligen. Diese hätten vor allem in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, die deutsch-polnische Grenze vor illegal nach Deutschland reisenden Migranten zu schützen.