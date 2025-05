Dobrindt hatte vor der Regierungsbildung angekündigt, mit mehr Polizisten an den deutschen Landgrenzen für einen Rückgang der irregulären Migration zu sorgen. Die nach EU-Recht zeitlich befristeten Grenzkontrollen waren an der Grenze zu Österreich bereits 2015 eingeführt und von der Ampel-Regierung schrittweise auf alle Grenzabschnitte ausgeweitet worden.

Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, in Abstimmung mit europäischen Nachbarn an den gemeinsamen Grenzen auch Asylsuchende abzuweisen. Zwischen Union und SPD ungeklärt ist aber, ob "in Abstimmung" bedeutet, eine Zustimmung der Nachbarn einzuholen oder sie lediglich zu konsultieren.