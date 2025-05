Die Bundespolizeidirektion Pirna verschärft die Kontrollen an den sächsischen Grenzen zu Tschechien und Polen. Wie ein Behördensprecher sagte, stehen dazu auch zusätzliche Polizistinnen und Polizisten bereit. Genaue Zahlen wollte er nicht nennen. Die Kontrollen würden laut Bundespolizei so gestaltet, dass der Transitverkehr an den Grenzen so wenig wie möglich beeinträchtigt wird.