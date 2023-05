Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) besteht weiter auf stationären Kontrollen an der Grenze zu Polen. Schuster äußerte sich vor dem Treffen am Dienstag mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im Gemeinsamen Zentrum der deutschen und polnischen Polizei in Swietzko. Er wies Befürchtungen zurück, dass die Kontrollen zu Staus und Störungen des EU-Binnenmarktes führen würden. Das hatten vor Pfingsten Faeser und ihr tschechischer Kollege bei einem gemeinsamen Termin an der sächsisch-tschechischen Grenze gesagt und Kontrollen abgelehnt.