Teggatz: "Keine andere Möglichkeit außer Grenzkontrollen"

In Anbetracht der Überfüllung von Erstaufnahmeeinrichtungen in Sachsen und Brandenburg bleibe den Bundesländern keine andere Möglichkeit als Grenzkontrollen, meinte Teggatz. Derzeit nehme die Bundespolizei die Menschen nur in Empfang. Die Schutzbedürftigkeit der einreisenden Personen spiele da keine Rolle.

"Meine Kolleginnen und Kollegen nehmen ihn in Empfang, stellen fest, dass jemand unerlaubt eingereist ist und leiten dann weiter an die Aufnahmeeinrichtungen." Teggatz sagte, die Bundespolizei müsse im Rahmen stationärer Kontrollen die Grenzlinie sichern - nicht an jedem Grenzübergang, aber an einzelnen, wechselnden Stellen.

Sachsens Innenminister unterstützt Forderung

Bei seinen Forderungen bekommt der Gewerkschafter Zuspruch von Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU). Schuster forderte am Mittwoch im Sächsischen Landtag ebenfalls wiederholt stationäre Grenzkontrollen, um Schleuserkriminalität einzudämmen.