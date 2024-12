Seit Oktober 2023 ist die Bundespolizei stationär an drei Hauptverkehrsadern in Sachsen täglich im Einsatz, um illegale Einreisen zu verhindern. Das ist der Grenzübergang Reitzenhain an der B174 und die Autobahn A17 an der sächsisch-tschechischen Grenze sowie der Grenzübergang Ludwigsdorf an der A4 an der sächsisch-polnischen Grenze.