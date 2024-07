In Sachsen soll die Einführung einer landeseigenen Grenzpolizei geprüft werden. Das gaben Ministerpräsident Michael Kretschmer und Innenminister Armin Schuster (beide CDU) am Donnerstag in Görlitz bekannt. Eine sogenannte Task Force soll demnach klären, welche Befugnisse und Ressourcen für eine solche Polizei nötig wären. Einbezogen werden sollen dabei auch Erfahrungen aus Bayern.