Nach dem jüngsten Bericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen wurden seit Anfang Oktober 29 Influenza-Fälle ermittelt. Das teilte das Sozialministerium am Freitag mit. In der gleichen Woche in 2020 waren es zwölf. Das sind also mehr als doppelt soviele Meldungen im Vergleich zum Vorjahr.

Vor allem ungeimpfte Erwachsene betroffen

Betroffen waren sieben Kinder zwischen einem und neun Jahren, zwei Jugendliche im Alter von 14 und 18 Jahren, 17 Erwachsene zwischen 24 und 65 Jahren sowie drei Menschen zwischen 70 und 84 Jahren. Sie waren alle nicht gegen Influenza geimpft. Fünf von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

RS-Virus bei Kindern und Corona-Pandemie dominieren

Die Aktivität der Atemwegserkrankungen werde aktuell vor allem durch die ungewöhnlich starke RSV-Zirkulation bestimmt, heißt es im LUA-Wochenbericht weiter. Derzeit tritt das sogenannte Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) häufig bei Kindern und Kleinkindern auf und sorgt für eine sehr hohe Auslastung in Sachsens Kinderkliniken. Aber auch Rhinoviren, die Erkältungen auslösen, und vor allem der kontinuierliche Anstieg der Positivenrate für SARS-CoV-2 bestimme die Infektionsgesamtlage.

Influenzaviren werden aktuell nur sehr sporadisch detektiert. Wochenbericht 46. KW Landesuntersuchungsanstalt Sachsen

Bildrechte: IMAGO / Panthermedia

Über 20.000 Erkrankungen in Grippesaison 2019/2020

Laut LUA ist die Aktivität der akuten respiratorischen Erkrankungen in der Bevölkerung im Vergleich zur Vorwoche bundesweit gesunken, liegt aber höher als in den Vorjahren. 2020 hatte es auch im Freistaat deutlich weniger Grippefälle als in der Vergangenheit gegeben.