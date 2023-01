Krankheitswelle Grippewelle führt bisher zu 106 Todesfällen in Sachsen

Hauptinhalt

Die Grippewelle im Freistaat ebbt langsam ab. Die Landesuntersuchungsanstalt zieht eine erste vorsichtige Bilanz. Knapp 29.000 Menschen sind in Sachsen an einer Grippe erkrankt. Damit sind es aktuell etwa genauso viele Erkrankungen wie in der Grippesaison vor der Corona-Pandemie.