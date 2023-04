Die zweite Grippewelle der Saison in Sachsen schwächt sich ab. In der ersten Aprilwoche sind 113 Influenza-Fälle gemeldet worden, wie aus dem aktuellen Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) hervorgeht. Das war knapp ein Viertel weniger als die gemeldeten Fälle in der Vorwoche.



Nach Einschätzung der LUA geht die Zahl akuter Atemwegserkrankungen bundesweit zurück und liegt etwas über dem Niveau der Zeit vor der Corona-Pandemie. Insgesamt wurden laut LUA in der aktuellen Grippe-Saison rund 30.500 Influenza-Fälle registriert. Mit 28 Prozent sei die Altersgruppe der 25- bis 49-Jährigen am stärksten betroffen. Die Zahl der Todesfälle seit Saisonbeginn im Oktober 2022 liegt unverändert bei 127.

