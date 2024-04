Die Atemwegsinfektionen in Sachsen sind auf dem Rückzug. Wie die Landesuntersuchungsanstalt (LUA) in ihrem jüngsten Bericht feststellte, ist das Ende der Grippewelle in Sicht. Demnach sank die Zahl der gemeldeten Fälle von Influenza, Corona sowie RSV-bedingter Atemwegserkrankungen in der dritten Märzwoche. Die Influenza-Fälle seien im Vergleich zur Vorwoche um knapp 15 Prozent, die Corona-Fälle um gut ein Fünftel gesunken. Die RSV-Fälle seien um fast ein Drittel zurückgegangen.

