Die aktuelle Grippewelle in Sachsen steuert auf ihren Höhepunkt zu. Nach Angaben der Landesuntersuchungsanstalt ist die Zahl der Neuerkrankungen pro Woche zuletzt langsamer gestiegen. Demnach wurden in der vergangenen Woche knapp 6.400 weitere Grippefälle registriert. Betroffen seien alle Altersgruppen, besonders aber Schülerinnen und Schüler.

Die mit Abstand meisten Neuerkrankungen habe es in Leipzig gegeben. 70 Menschen starben dem Bericht zufolge bisher in Sachsen in dieser Saison an einer Virusgrippe. Der überwiegende Teil der Erkrankten war älter als 80 Jahre.