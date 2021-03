Das Problem, keine Lehrer zu sein, haben die Großeltern Karin und Hanno Müller in Lichtenstein nicht. Die beiden 68 Jahre alten Senioren waren jahrzehntelang Grundschullehrerin und Hortnerin bzw. Berufsschullehrer. Täglich betreuten sie nun den Enkel in der häuslichen Lernzeit. "Er ist mit Hausaufgaben in allen Fächern überhäuft worden. Das war für eine 6. Klasse die totale Überlastung. Er hat sechs Stunden und länger am Tag daran gesessen, oft auch an den Wochenenden", urteilt Hanno Müller.