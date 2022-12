Bis zum 8. März 2023 können sich Interessierte für den 23. Sächsischen Gründerpreis, den 4. Sächsischen Transferpreis und den 22. Sächsischen Innovationspreis bewerben. Weitere Gewinnchancen bestehen beim Futuresax-Publikumspreis sowie dem Sonderpreis der Sächsischen Handwerkskammern. Die Preise sollen während der Sächsischen Innovationskonferenz am 4. Juli 2023 in Dresden verliehen werden.

Wer sich ausgründen möchte, muss in Sachsen viele Faktoren beachten, doch gleich mehrere Instanzen leisten Hilfe. Bildrechte: Colourbox.de

Futuresax ist ein aus Steuermitteln finanziertes Unternehmen und wirkt als Innovationsplattform des Freistaates Sachsen. Das Unternehmen etabliert und pflegt Netzwerke für die einzelnen Zielgruppen, konzipiert und organisiert Veranstaltungen um die Akteurinnen und Akteuere zusammen zu bringen und Wettbewerbe, um Innovationen sichtbar zu machen und Wachstum zu ermöglichen. Darüber hinaus führt Futuresax eine Vielzahl an begleitenden Maßnahmen in den einzelnen Zielgruppen durch, um den Innovationsprozess für die Akteure effizienter zu machen. Diese Maßnahmen finden sowohl in der realen Welt als auch über digitale Medien statt.