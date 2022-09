In Leipzig ist am Sonnabend der diesjährige sächsische Gründerinnenpreis verliehen. Eine der Preisträgerinnen ist Annette Katrin Seidel aus Pirna. Sie führt seit 2019 das Designhotel Laurichhof und erhielt den Preis in der Kategorie Neugründung. "Ich freue mich über den Preis, weil er ein Zeichen der Wertschätzung ist. Auf dem bisherigen Weg gab es gute und schlechte Zeiten. Deshalb ist es immer wichtig, durchzuhalten und zu kämpfen", sagte die Gründerin im Gespräch mit MDR SACHSEN.

In ihrem Hotel vereint sie Tourismus und Einkaufserlebnis. Die Besucherinnen und Besucher können demnach in den 27 Designer-Suiten mit Namen wie zum Beispiel "Blueberry Fields" oder "Schachmatt" ganz normal übernachten, haben aber anschließend auch die Möglichkeit, die Möbel oder andere Gegenstände zu kaufen oder sich ihr eigenes zu Hause in einem ähnlichen Design gestalten zu lassen. "Die Idee besteht darin, in einem Showroom zu wohnen und dort alles auszuprobieren“, erklärte Seidel MDR SACHSEN.