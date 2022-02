Rechtsgutachten Grüne lassen Richteranklage gegen AfD-Mann Maier prüfen

Nachdem er es nicht wieder in den Bundestag geschafft hat, möchte der AfD-Politiker Jens Maier in den Richterberuf zurückkehren. Weil er jedoch vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird, regt sich dagegen Widerstand. Die Landtagsfraktion von Bündnis 90/Grüne hat jetzt ein Gutachten für eine Richteranklage in Auftrag gegeben. Mit einer solchen Anklage könnte im Erfolgsfall Maiers Rückkehr in den Beruf verhindert werden. Allerdings sind die Hürden für ein solches Vorhaben hoch.