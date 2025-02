Die Bildungsberatung an der Oberschule wird kontinuierlich fortgeführt, wie das Lasub weiter mitteilte. Wenn das Lern- und Arbeitsverhalten sowie die Noten im Jahreszeugnis zeigen, dass ein Wechsel zum Gymnasium möglich ist, könnten Schülerinnen und Schüler am Ende jedes Schuljahres auf das Gymnasium wechseln. Eltern müssen dafür zu Beginn des zweiten Halbjahres einen Antrag stellen, hieß es. Auch nach dem erfolgreichen Abschluss einer Oberschule haben die jungen Erwachsenen die Möglichkeit, in einem dreijährigen Bildungsgang an einem Beruflichen Gymnasium die Allgemeine Hochschulreife zu erwerben.

An freien Schulen gibt es in der Regel keine klassischen Bildungsempfehlungen, wie sie an anderen Grundschulen üblich sind. Das betrifft vor allem solche, die keine Noten vergeben, wie die Freie Grundschule in Torgau. Laut deren Webseite müsste das Kind vor dem Gymnasium eine Eignungsprüfung absolvieren.



Am Ende der Zeit an Waldorf- und Montessori-Grundschulen erhalten die Eltern von den Lehrkräften eine Einschätzung des Kindes, die jedoch nicht als formale Empfehlung für eine bestimmte Schulform dient.