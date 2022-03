Sachsen hat ein Informationsportal zur laufenden Grundsteuerreform gestartet. Das teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Auf der Internetseite der Landesregierung können sich Interessierte über die damit verbundenen Änderungen und Pflichten für Grundstückseigentümer informieren.

So sind zwischen dem 1. Juli und 31. Oktober dieses Jahres alle Eigentümer aufgefordert, eine Steuererklärung für ihre Grundstücke abzugeben. Insgesamt würden aber für die Erklärung nur wenige Daten benötigt, etwa die Lage und Größe der Immobilien sowie bei darauf befindlichen Häusern das Baujahr, deren Wohnflächen und die Anzahl der Wohnungen, heißt es vom Ministerium. Stichtag der Grundsteuerwertermittlung ist der 1. Januar 2022. Das heißt, alle Daten bezüglich des Grundstücks sind so zu anzugeben, wie sie an diesem Tag vorgelegen haben.