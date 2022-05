Erhebung Grundsteuerreform: Was bedeutet das für die Eigentümer?

Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherige Grundsteuererhebung für verfassungswidrig erklärt, weil sie auf Werten aus dem Jahr 1935 basierte. Für die Grundsteuerreform müssen jetzt alle Häuser in Deutschland neu bewertet werden. In Sachsen laufen dafür die Vorbereitungen an: 2,5 Millionen Gebäude und Gründstücke werden jetzt neu bewertet. Viele Eigentümer fragen sich, was sie nun tun müssen.