Die Kommunen in Sachsen verschicken die neuen Grundsteuerbescheide an Immobilieneigentümer voraussichtlich bis Mitte Januar. Der stellvertretende Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetags, Ralf Leimkühler sagte MDR SACHSEN, die neuen Hebesätze seien in den meisten Fällen bereits festgelegt. Der neue Betrag sei auch bei Einsprüchen zunächst rechtsgültig, so Leimkühler.