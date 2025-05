Im April waren die Grundwasserstände in Sachsen flächendeckend zu niedrig für die Jahreszeit, teilt das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit. Am Stichtag 28. April wurden die Daten von 500 repräsentativen Messstellen analysiert. Ergebnis: An 84 Prozent dieser Punkte war das Grundwasser um 43 Zentimeter zu niedrig. Im April des Vorjahres waren die Grundwasserstände nur halb so niedrig und das auch nur an 40 Prozent der Messstellen.