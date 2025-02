Der aktuelle Stand der Dinge ist: Der Kranich hat sich tatsächlich auch in Sachsen bis in den Süden, also teilweise bis ins Vogtland ausgebreitet. Wir haben so ungefähr 350 bis 360 Brutpaare in Sachsen. Und ja, das ist alles in allem eine erstaunliche Entwicklung. Dem Kranich ist vermutlich in der Dübener Heide und in der Lausitz der Platz ausgegangen. Deshalb hat er sich immer weiter in den Süden ausgebreitet.