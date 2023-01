Sachsens Polizei wird wohl mindestens 2.200 halbautomatische Gewehre des Typs CR223 zurückgeben müssen. So steht es in einem Gerichtsurteil des Oberlandesgerichts Düsseldorfs. Das hatte vor Silvester entschieden, dass der Waffenhersteller Haenel in Suhl sein halbautomatisches Gewehr nicht mehr produzieren und verkaufen darf. Der Suhler Hersteller muss nun alle verkauften Waffen dieses Typs zurücknehmen und vernichten. Ein Käufer war auch das Innenministerium Sachsen. Das hatte vor zwei Jahren 2.300 neue Dienstgewehre bestellt. "Etwa 2.200 wurden bisher abgerufen und geliefert, wovon ein Großteil – nach erfolgter Aus- und Fortbildung – bereits an die Dienststellen ausgeliefert wurde", teilte das sächsische Innenministerium auf Nachfrage von MDR SACHSEN mit.