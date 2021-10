Tradition Grusel, Gespenster und schaurige "Gürbisse": Halloween in Sachsen

In der Nacht vor Allerheiligen, also am 31. Oktober, kommen sie von überall her: Geister, Hexen, Skelette und Vampire. Einst vertrieben die Kelten an diesem Tag böse Geister. Heute spuken an Halloween kostümierte Kinder durch die Nachbarschaft und verlangen Süßigkeiten. Doch nicht nur Verkleiden gehört zu diesem besonderen Tag im Herbst, auch das Kürbisschnitzen spielt für viele Menschen hierzulande eine große Rolle.