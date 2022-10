Gestalten auf düsteren Wegen und gruselige Geräusche erwarten Halloween-Fans im Zoo und Schloss Hoyerswerda. Bevor sich die kleinen Hexen, Monster und Vampire in den Grusel-Zoo wagen, können sie sich im Eingangsbereich noch ein "schaurig schönes" Gesicht schminken lassen. Auf dem Weg zum Schloss geht es gruselig weiter: Die wahrsagende Hexe Hariola Verum wagt einen Blick in die Zukunft. In der Hütte am Bärengehege haben sich furchteinflößende Gestalten eingenistet und ganz Mutige können ihre Hände in Fühlkästen stecken, Schädel erraten oder gruselige Insekten auf die Hand nehmen. Ein Tierpräparator stellt sich und seine spannende Arbeit vor.



Für Gänsehaut sorgen auch Stelzenläufer, Falkner und eine Feuershow. Schrecklich kreativ wird es in der Bastelstraße und beim Bauen von Nistkästen für echte Fledermäuse. Für die kleinen Gäste gibt es einen Kiddie-Parcours mit Kürbiswettlauf, Augenzielwurf, Ringe werfen und Monsterfotowänden. Mutige Gäste ab zwölf Jahren dürfen sich auf Irrwegen durch den Horrormärchenwald im Schlosssaal wagen. Dort warten Zombies, Geister und altbekannte Gesichter auf Gäste.