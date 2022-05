"Der Ukraine-Krieg und seine Folgen, steigende Preise sowie Lieferengpässe machen den Unternehmen zu schaffen", sagte der Präsident der Leipziger Handwerkskammer, Matthias Forßbohm am Donnerstag. Der Maurermeister stellte an diesem Tag eine neue Konjunkturumfrage vor.

Gute Auftragslage und trotzdem getrübte Aussichten? Zwischen diesen beiden "Stühlen" sitzen aktuell viele Handwerksbetriebe in Sachsen. Drei von fünf von ihnen im Handwerkskammer-Bezirk Leipzig beurteilten ihre Wirtschaftslage mit "gut". Das sind 60 Prozent und damit zehn Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Trotzdem schauen viele Firmen besorgt in die Zukunft. Im Vor-Corona-Jahr 2019 gaben noch 70 Prozent der Leipziger Handwerksbetriebe eine gute Stimmungslage an.