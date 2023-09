Im Jahr 2020 wurde die Meisterpflicht in zwölf Gewerken wieder eingeführt. Damit gilt sie derzeit laut HWK in 41 von 94 Berufen. Für Betriebe, die nach 2004 gegründet wurden und sich etabliert hatten, habe es eine Bestandsschutzregelung gegeben, sagt Wolter. Die Pflicht, einen Meistertitel zur Selbständigkeit vorweisen zu müssen, orientiert sich vor allem an der "Gefahrgeneigtheit" des Berufs, sagt die HWK. Das heißt, sie gilt vor allem in Berufen, in denen Fehler schwere Konsequenzen haben können, wie beispielsweise bei Elektroinstallationen oder Kfz-Mechanikern.