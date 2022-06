Generationswechsel Sachsens Chefs im Mittelstand suchen dringend Nachfolger

Ein großer Generationswechsel steht in Sachsens Mittelstandsunternehmen an. Denn die Gründer, die nach der Friedlichen Revolution einen Neustart gewagt haben und erfolgreich waren, gehen nach und nach in Rente. Das Problem: Die Nachfolge ist nicht überall geregelt. Das hemmt die alten Chefs, weiter Geld in ihre Unternehmen zu stecken und bringt den Motor Mittelstand zum Stottern. Die Gefahr: Unternehmen verschwinden ganz, weil sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind.