Vergabe und Preisgleitklausel Aufträge durch die öffentliche Hand, also beispielsweise wenn eine Kommune das Dach des Rathauses decken will, werden nach einer Ausschreibung in der Regel zu einem festen Preis an ein Unternehmen vergeben. Erhöhen sich für den Dachdecker in der Zwischenzeit die Kosten für die Ziegel, muss er das Dach für die Stadt trotzdem zum vereinbarten Preis decken. Mit einer Preisgleitklausel könnte der Unternehmer den Preis für die Stadt erhöhen, wenn seine eigenen Kosten gestiegen sind.