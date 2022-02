In den Vernehmungen von Beschuldigten wird häufig deutlich, dass sie sich am Computer in einem vermeintlich anonymen Raum haben mitreißen lassen von einer Diskussion, die erhitzt ist und sich dann zu derartigen Äußerungen versteigen.

In vielen Fällen wird bei grenzwertigen Äußerungen im Internet von einem Ermittlungsverfahren abgesehen. Ein Beispiel: Seit dem 1. Oktober 2020 gibt es in Sachsen das Projekt "Gemeinsam gegen Hass im Netz" . Damit können strafrechtlich relevante Hasskommentare auf Websites von Medienunternehmen - darunter der MDR - direkt bei der Generalstaatsanwaltschaft des Freistaats angezeigt werden.

Seit Projektbeginn wurden dort 44 Strafanzeigen erstattet. In vier Fällen wurde ein Strafbefehl erlassen, zwei Strafbefehle sind mittlerweile rechtskräftig. Hingegen wurde in 22 Fällen von Ermittlungsverfahren abgesehen oder sie wurden eingestellt. In den weiteren Fällen dauern die Ermittlungen noch an oder wurden wegen örtlicher Zuständigkeit an andere Staatsanwaltschaften übergeben.