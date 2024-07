Was kann man also tun, um zu sehen, ob Starkregen oder Hochwasser dem eigenen Haus Schäden zufügen können? "Schritt eins ist, zu gucken: Steht mein Objekt in einem Gebiet, was generell betroffen sein kann? Über das Warnsystem und Hochwassernachrichtendienstsystem kriegt man dann rechtzeitig eine Information, wenn ein Ereignis kommt. Und dann kann man über das Kompetenzzentrum Hochwassereigenvorsorge zu Informationen kommen, was man an seinem Objekt machen kann."