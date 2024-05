Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Steuerschätzung Finanzminister: Sachsen muss sparen

17. Mai 2024, 17:50 Uhr

Corona-Krise, Krieg in der Ukraine, Inflation - es gibt viele Gründe, warum die Wirtschaft in Deutschland zuletzt nicht rund lief. Mittlerweile macht sich das auch bei den Steuereinnahmen in Sachsen bemerkbar. Allein in den nächsten zwei Jahren fehlen rund 700 Millionen. Der Finanzminister stimmt die Öffentlichkeit daher schon mal auf Kürzungen ein.