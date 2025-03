Der Haushalt des SMUL fällt deutlich niedriger aus als noch 2024. Das liegt maßgeblich an einer Umverteilung von Aufgaben. Klima, Energie und Kreislaufwirtschaft liegen nun nicht mehr in dessen Zuständigkeit. Investieren will das Ministerium in Ausbildung und Übernahme von neuem Personal im Forstbereich sowie in den Aufbau von Bildungsstätten. Förderprogramme des Bundes und der EU sollen größtenteils weiter kofinanziert werden. Prämien für Landwirte wie die Umweltprämie sollen gesenkt werden. Sachsens Teilnahme an der Ernährungs- und Landwirtschaftsmesse "Grüne Woche" in Berlin soll gestrichen werden, um Kosten zu sparen.