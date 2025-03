Aus BSW-Sicht gebe es allein schon in Hinblick auf die sinkenden Mittel für die Verkehrsinfrastruktur noch großen Diskussionsbedarf.

Hartmann erklärt: "Normalerweise sagt man, dass ein Haushalt niemals so in die Verhandlungen reingeht, wie er dann rauskommt. Und ich sag das mal so: Unter den Bedingungen einer Minderheitenregierung ist natürlich die Landesregierung sehr stark darauf angewiesen, auch Parteien zu überzeugen, die nicht Bestandteil der Koalition sind." Mit dem aktuellen Entwurf dürfte das schwer werden.