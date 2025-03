Die sächsische Landesregierung hat dem Haushaltsplan für 2025 und 2026 zugestimmt. Der Entwurf sieht für das laufende und das kommende Jahr ein Etatvolumen von insgesamt 50 Milliarden Euro vor, wie die Staatskanzlei am Montag in Dresden mitteilte.

Demnach sollen 2025 rund 24,9 Milliarden Euro bereitstehen und im nächsten Jahr 25,1 Milliarden Euro. Der Entwurf geht nun in den Sächsischen Landtag zur Beratung.

Laut Finanzminister Christian Piwarz (CDU) bringt der neue Doppelhaushalt schmerzliche Einschnitte mit sich. Unter anderem will der Freistaat erstmalig seit 2016 kein neues Personal einstellen. Bis 2026 sollen knapp 400 Stellen abgebaut werden.

Nicht gespart werden solle bei den Lehrkräften sowie in Forschung und Lehre. Auch Jugendangebote sollen prioritär gefördert werden. Zudem sollen Nachwuchskräfte in den Bereichen Polizei, Justiz sowie Finanz- und Steuerverwaltung in den öffentlichen Dienst übernommen werden. Außerdem bleibe die Kulturraumförderung auf dem Niveau des Vorjahres erhalten. Zu den Schwerpunkten gehört darüber hinaus die Stärkung der Wirtschaft.