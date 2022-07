In Sachsen sterben die Tierkliniken, warnen Tierärzte. Vor allem nachts und am Wochenende könnten Tiere schon jetzt zum Teil nicht mehr rechtzeitig behandelt werden. Die Situation hat sich seit Anfang Juli noch verschärft: Da haben gleich drei Kliniken ihren Klinikstatus abgegeben. Im gesamten Freistaat Sachsen stehen jetzt nur noch drei Tierkliniken rund um die Uhr für tiermedizinische Notfälle bereit, hat eine Recherche von MDR SACHSEN ergeben.

Die Tierärztin Katja Pfeil ist zwischen zwei Operationen in den Empfangsbereich des tierärztlichen Überweisungszentrums Dresdner Heide gekommen, um zu erklären, was ihr Sorgen bereitet. Vor drei Wochen hat die Praxis an der Dresdner Fischhausstraße ihren Klinikstatus abgegeben. Es war die letzte Klinik im Großraum Dresden mit einer Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft. Auch in Stolpen und in Marienberg gibt es jetzt keine Tierklinik mehr. Katja Pfeil erzählt, wie schwer ihr und dem gesamten Team dieser Schritt gefallen sei: