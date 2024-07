Henrike Todorow kann die Kritik gut nachvollziehen. Sie setzt sich regelmäßig mit den Dozierenden zusammen, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden. "Wenn wir zum Beispiel die Allgemeinmediziner haben, dann haben die ganz viel mit mir in der Rücksprache gefragt: Was muss denn eine Hebamme wissen? Das haben sie auch zu den Studierenden manchmal mitgenommen, um zu fragen: Was braucht ihr? Was wollt ihr wissen, was ist wichtig aus eurer Sicht?"