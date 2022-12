Polizeimeldungen Wohnungsbrand, Stromausfall und Beleidigung - Das war Heiligabend in Sachsen

Hauptinhalt

"Stille Nacht, Heilige Nacht" hieß es am Sonnabend in vielen Haushalten in Sachsen. Doch für manche verlief der Heiligabend nicht so reibungslos. Mit welchen Notfällen Polizei und Feuerwehr am 24. Dezember unter anderem zu tun hatten, hat MDR SACHSEN hier zusammengestellt.